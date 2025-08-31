-- -- -- / -- -- --
الجزائر

توقيف متّهمتين بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق وممارسة الدعارة عبر مواقع التواصل

الشروق أونلاين
ح.م
صورة للموقوفتين

في إطار محاربة جرائم المساس بالآداب العامة، تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة ودائرة البوني، من توقيف فتاتين تبلغان من العمر 20 و26 سنة. لاتهامهما في قضية التحريض على الفسق وفساد الأخلاق وممارسة الدعارة عبر مواقع التواصل.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان لشرطة عنابة، إلى رصد مقاطع فيديو على إنستغرام، لفتاة تقوم بنشر مضامين ومحتويات تحرض من خلالها على الفسق والرذيلة وفساد الأخلاق. مقابل مبالغ مالية عبر الحساب البريدي الخاص بها.

وتحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التقنية والإجرائية في القضية، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيها إلى جانب شريكتها في القضية. ليتم توقيفهما، مع حجز هاتفين نقالين يستعملان في الجريمة.

وتم تقديم المشتبه فيهما من طرف مصالح أمن دائرة البوني، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، يضيف ذات المصدر.

