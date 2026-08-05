-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف متّهمين بالاعتداء على حرمة مسجد في برج الكيفان (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 454
  • 0
توقيف متّهمين بالاعتداء على حرمة مسجد في برج الكيفان (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء في العاصمة الأسبوع الماضي، من توقيف متّهمين في قضية إنشاء عصابة أحياء، والمشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء، والاعتداء على حرمة مسجد في برج الكيفان.

وتعود القضية حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الأربعاء، إلى رصد عناصر المصلحة المحقّقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث يظهر هذا الفيديو قيام المتورطين بمشاجرة في الطريق العام، قبل محاولة الاعتداء على إمام المسجد، بعد إلقائه خطبة حول عصابات الأحياء.

التحقيقات والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح العملياتية للأمن الوطني، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز. مع حجز 6 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

مقالات ذات صلة
“منعرج اللحظة الأخيرة”… وعي المواطنين في مواجهة حوادث المرور

“منعرج اللحظة الأخيرة”… وعي المواطنين في مواجهة حوادث المرور

المهندسون الزراعيون يقترحون خارطة طريق لتنمية المناطق الجبلية وتعزيز الاقتصاد الريفي

المهندسون الزراعيون يقترحون خارطة طريق لتنمية المناطق الجبلية وتعزيز الاقتصاد الريفي

حريق ببئر غاز في حقل تيقنتورين بعد حادث اندفاع.. وسوناطراك توضح

حريق ببئر غاز في حقل تيقنتورين بعد حادث اندفاع.. وسوناطراك توضح

بعد تتويجهم عالميا.. رئيس الجمهورية يهنئ طلبة المدرسة العليا للرياضيات

بعد تتويجهم عالميا.. رئيس الجمهورية يهنئ طلبة المدرسة العليا للرياضيات

الاستئناف في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد يوم 12 أوت

الاستئناف في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد يوم 12 أوت

ماذا يحدث خلف أبواب محلات الإطعام؟

ماذا يحدث خلف أبواب محلات الإطعام؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد