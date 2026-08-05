توقيف متّهمين بالاعتداء على حرمة مسجد في برج الكيفان (فيديو)

تمكّنت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء في العاصمة الأسبوع الماضي، من توقيف متّهمين في قضية إنشاء عصابة أحياء، والمشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء، والاعتداء على حرمة مسجد في برج الكيفان.

وتعود القضية حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الأربعاء، إلى رصد عناصر المصلحة المحقّقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث يظهر هذا الفيديو قيام المتورطين بمشاجرة في الطريق العام، قبل محاولة الاعتداء على إمام المسجد، بعد إلقائه خطبة حول عصابات الأحياء.

التحقيقات والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح العملياتية للأمن الوطني، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز. مع حجز 6 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.