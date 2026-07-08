تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر الأسبوع الماضي، من توقيف متّهم بالتسبّب في مقتل شخص بشاطئ برج الكيفان في العاصمة، بعد أن عمد إلى إفراغ الزيت فوق الصخور.

أطوار القضية انطلقت بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء. نداء من قاعة العمليات بخصوص سقوط أحد الأشخاص من أعلى الشاطئ الصخري ببرج الكيفان، ما أدى إلى وفاته مباشرة.

ليتبين من خلال التحريات أن الضحية سقط بسبب سكب الزيت على الصخور، من طرف أحد الأشخاص. لمنع جلوس المصطافين الوافدين إلى الشاطئ.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيه، تم توقيف المعني وحجز بندقيتي صيد بحري، مع تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضية: