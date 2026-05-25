توقيف متّهم بتحريض “كلب شرس” على شخص آخر (فيديو)

تمكّن عناصر الأمن الحضري السابع عشر بولاية قسنطينة، من توقيف متّهم بتحريض كلب شرس على شخص آخر.

وتعود حيثيات القضية، حسب ما ذكره بيان لأمن الولاية يوم الإثنين، إلى تداول مقطع فيديو يظهر المتّهم وهو يقوم بتحريض الكلب المدرّب على شخص آخر للاعتداء عليه ومهاجمته.

على إثر ذلك باشرت الضبطية القضائية الأبحاث والتحريات الميدانية، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، في ظرف وجيز.

وتحت إشراف النيابة المحلية، تم توقيف المتّهم وتحويله لمقر الأمن الحضري، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقّه، يقول البيان.