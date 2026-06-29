توقيف متّهم بنشر محتوى غير أخلاقي عبر “تيك توك”

تمكّن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في وهران، من توقيف متّهم بنشر محتوى غير أخلاقي يتضمن خطابات كراهية ويحرّض على سلوكيات منافية للآداب، عبر منصة “تيك توك”.

وتمّ توقيف المتّهم بعد رصد نشاطه المشبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث كان يستغل حسابا إلكترونيا على “تيك توك” لنشر مقاطع فيديو بتقنية البث المباشر، تتضمن عبارات خادشة للحياء.

قبل أن تسفر التحرّيات التقنية التي باشرتها الفرقة المختصة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من تحديد هوية المتّهم وتوقيفه. مع حجز الوسيلة التي كان يستعملها في نشاطه الإجرامي.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران. لمتابعته بتهم نشر محتوى غير أخلاقي، وإهانة مؤسسات الدولة وهيئة نظامية، باستغلال وسائل تكنولوجيا الإعلام.