توقيف محتال نصب على 12 مواطنا وسلبهم مبلغ يفوق المليار سنتيم بباتنة

أوقف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية باتنة، شابا يبلغ من العمر 37 سنة، على خلفية تورطه في عمليات نصب واحتيال والإيقاع بما يزيد عن 12 ضحية.

وانتحل الشاب المحتال صفة شخصية ذات نفوذ كبير و يحوز ألقابا في هيئات منظمة قانونا.

وكان المحتال يوهم ضحاياه بالقدرة على تدبير مناصب شغل لهم، و خدمات تسهيل معاملات إدارية عن طريق الوساطة، وعلاقاته المتشعبة في هيئات عليا بالدولة، و تمكين عائلات المرضى من إرسالهم للعلاج بمستشفيات خارج البلاد، ومساعدة المحتاجين في الحصول على سكنات اجتماعية، ما مكنه من جمع مبلغ يفوق مليار سنتيم.

وحجزت مصالح الأمن غداة تفتيش منزل المشتبه به على مجموعة نسخ من بطاقات التعريف ورخص السياقة، التي كان يستعملها في التمويه على هويته الفعلية، ليتم تقديمه إلى النيابة المحلية لدى محكمة باتنة للتحقيق القضائي.