توقيف محتال ينصب على المواطنين بانتحال رتب أمنية وحكومية

مصالح درك العاصمة تحذر وتدعو الضحايا إلى التبليغ

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة شخصا يمارس النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الانتساب الكاذب لمختلف الهيئات والإدارات ورتب أمنية ومناصب نوعية، ليقوم بإيهام الضحايا بقضاء حوائجهم والتوسط لهم على أساس أنه يتمتع بنفوذ في أعلى المستويات.

وفي التفاصيل، كشفت رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، النقيب رشيدة عايب لـ”الشروق”، أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف الشخص المدعو “ر.ع” المشتبه تورطه في عدة قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة.

وعلى هذا الأساس، تقول النقيب، رشيدة عايب، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للمدعو “ر.ع”، سواء التقى به شخصيا أو تعامل معه، أو تلقى اتصالا هاتفيا بواسطة الرقم 0671.25.69.17، وقدم المتصل نفسه بصفة مدير ميناء الجزائر “الحاج بوزيدي عبد المالك”، أو ضابط سام بالجيش الوطني الشعبي، ضابط سام بقيادة الدرك الوطني، إطار بمديرية الأمن الوطني، إطار بمديرية الجمارك أو مدير عام لشركة نفطال، وكذا بصفته تاجرا للأجهزة الكهرومنزلية، التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة القليعة أو التقدم إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.