توقيف مسافرة بالمطار حاولت تهريب مصوغات ذهبية نحو تونس!

أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأربعاء، محاكمة سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر بتهمة مخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، عقب توقيفها من قبل أعوان الجمارك على مستوى مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين” وهي بصدد تهريب كمية من المجوهرات نحو دولة تونس دون التصريح بها.

وجاء توقيف المتهمة “ف. أ” من قبل جمارك المطار بالتنسيق مع شرطة الحدود منذ يومين، بعد تفطنهم لوجود كمية من المصوغات الذهبية، كانت المتهمة بصدد تمريرها خلال رحلتها نحو تونس دون التصريح بها لدى مكتب التصريحات الجمركية، وحسب الملف، قدّرت الكمية بـ150 غرام والتي تم حجزها وإحالة المتهمة للمحاكمة، وفقا لإجراءات المثول الفوري عن الجنحة سالفة الذكر.

وردا على أسئلة المحكمة قبل النطق بقرار التأجيل لتاريخ لاحق، صرحت المتهمة أنها كانت ترتدي المجوهرات محل الحجز أثناء سفرها إلى تونس من أجل حضور حفل زفاف رفقة صديقة لها، مضيفة أنها تعودت على السفر نحو تونس بمعدل ثلاث مرات سنويا من أجل قضاء عطلتها، وطلبت الصفح وإطلاق سراحها على لسان محاميها، لجهلها بالإجراءات القانونية الخاصة بحركة عبور المعادن الثمينة عبر المطارات، وهو ما تقرر بعدما استفادت من إجراءات الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتها الأسبوع المقبل.