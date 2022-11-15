توقيف مشتبه فيه في جريمة قتل “كلوندستان” بالطارف

المتهم كان يعتزم بيع مركبة الضحية بباتنة

تمكنت الاثنين، فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بريكة جنوب ولاية باتنة، من حل لغز جريمة راح ضحيتها عسكري متقاعد “ب.س” بولاية الطارف، الواقعة أقصى شرق الجزائر. وكانت الشرطة القضائية، أوقفت شابا مشبوها بمحطة المسافرين بمدينة بريكة، بناء على معلومة أخرى متزامنة، تم خلالها العثور على سيارة مشبوهة من نوع لوغان تحمل ترقيم ولاية الطارف 36، عثر عليها مركونة ومغلقة بحي النصر.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية تحريات بعد ملاحظتها بأن الموقوف غريب عن المنطقة، وعليه آثار إصابة بآلة حادة، فصرح بأن السيارة ملكه، قبل أن يدلي باعترافات أخرى، أكد فيها بأنه هو المتورط في قتل العريف المتقاعد، ودفنه في غابة المطروحة ببلدية الزيتونة في ولاية الطارف، وكان مفترضا أن يبيع السيارة لرفيق له بدائرة بريكة مقابل 50 مليون سنتيم، غير أن الشاري رفض أخذها منه بعد اكتشافه بأنها لشخص مقتول، ما أجبر الجاني الذي جاء مع شريكه، على تركها بحي النصر في مدينة بريكة، مغلقة، والتوجه نحو محطة المسافرين للعودة إلى مقر اقامته بالطارف عبر حافلة نقل المسافرين لتفادي توقيفه، بعد ما يلتحق به رفيقه الذي تركه وسط المدينة لقضاء بعض الحاجيات.

وفور ذلك قامت مصالح الشرطة في تحريات إضافية عبر الاتصال بالجهات الأمنية المخولة ببلدية الزيتونة بالطارف، للكشف عن موقع دفن القتيل، وهو ما تأكد فعليا بعد تلقيها لمعلومات من طرف مصالح الدرك بولاية الطارف، تؤكد العثور على الجثة المدفونة بغطاء اسفنجي داخل غابة المطروحة لشخص كان محل بحث لاحتفائه الغامض، فيما تجري عمليات البحث عن شريك الجاني الذي اختفى ببريكة وهو في حالة فرار.