توقيف مشعوذ بالبيض يستغل منشورات الكترونية لاصطياد ضحاياه

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف كهل يبلغ من العمر 48 سنة، متهم بالنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة مع الترويج لأعمال السحر عبر وسيلة الكترونية. وتم معالجة قضيته، بعد الاطلاع على عدة منشورات الكترونية، استغلها عبر موقع “الفايبسوك”، للترويج لأعمال السحر والشعوذة.

وعلى إثر ذلك، باشرت الفرقة في التحريات حول القضية بعد إخطار النيابة المختصة، ومع استعمال التحريات التقنية، تم تحديد هوية المشتبه فيه، أين تم إعداد خطة أمنية أدت إلى توقيفه وهو متوجها ل إعداد إعمال السحر. ومواصلة للتحقيقات في القضية، تم حجز صور لأشخاص وطلاسم ومحادثات مخلة بالحياء، كما بينت أن سالف الذكر ينصب على ضحاياه باستغلال حاجاتهم من خلال إيهامهم بأساليب الشعوذة وكتابة الحروز والطلاسم الكاذبة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي، قدم المتهم بموجبه أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيداعه وإدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية.