-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
استغل مسكنه العائلي في ممارسة الدجل

توقيف مشعوذ بحوزته أناجيل في باتنة

الطاهر حليسي
  • 286
  • 0
توقيف مشعوذ بحوزته أناجيل في باتنة
أرشيف

بعد سنوات من الدجل بانتحال صفة الرقاة والصالحين، أوقفت مصالح الشرطة، لأمن دائرة تكوت، جنوب شرقي ولاية باتنة، شيخا يبلغ من العمر 65 سنة، بتهمة امتهانه السحر والشعوذة، انطلاقا من بيته، وهو شقة بإحدى عمارات مدينة تكوت ذات الغرف الأربع.
وجاءت المداهمة الأمنية، بإذن تفتيش من وكيل الجمهورية، عقب ورود معلومات عن تردد كثير من المواطنين والمواطنات على الشقة، ممهورة بشكاوى عدد من السكان، المنزعجين من كثرة تردد الغرباء، خاصة في الفترة الأخيرة أين ذاع صيت الشيخ في عدد من بلديات الولاية وحتى من خارجها.
وحجزت مصالح الشرطة خلال المداهمة، مجموعة من الكتب قدرت باثنين وثلاثين عنوانا كلها تتحدث عن السحر وطقوسه ومنها الممنوعة، إضافة إلى الإنجيل الذي يستعمله بسبب الكلام المختلف، الموجود فيه، والذي لم يتعوّد زبائن الدجل والمغفلين على سماعه، ومؤلفات قديمة مختصة في طقوس الشعوذة، وهي كتب قديمة نصح العلماء عدم امتلاكها ولا قراءتها.
وكما عثر داخل غرفة استقبال الزبائن، على مجموعتين من الطلاسم، والعقاقير والأدوية، يحتوي بعضها مادة الزرنيخ، وشعر حيواني لخنازير وضباع، بالإضافة إلى قصاصات ورقية مدوّن عليها كتابات غير مفهومة، مع أغراض أخرى، قبل أن يدوّن محضر للمشتبه فيه، تمهيدا لعملية التقديم أمام النيابة المحلية المنتظرة اليوم الاثنين بتهم الاحتيال وامتهان السحر والشعوذة.

مقالات ذات صلة
فضيحة “سوناطراك 1” أمام محكمة الجنايات مجددا

فضيحة “سوناطراك 1” أمام محكمة الجنايات مجددا

الجزائر تحقق اكتفاءها الغذائي

الجزائر تحقق اكتفاءها الغذائي

ضبط مواد فاسدة موجهة لإنتاج العصائر و”الشيبس” بوهران

ضبط مواد فاسدة موجهة لإنتاج العصائر و”الشيبس” بوهران

وزير التكوين المهني في النيجر يجري زيارة إلى الجزائر

وزير التكوين المهني في النيجر يجري زيارة إلى الجزائر

سايحي: فتح 19 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عام 2023

سايحي: فتح 19 ألف منصب جديد في قطاع الصحة عام 2023

هذه هي مقترحات لجان التفتيش لإنجاح التوظيف بالتربية

هذه هي مقترحات لجان التفتيش لإنجاح التوظيف بالتربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد