توقيف مشعوذ بحوزته أناجيل في باتنة

استغل مسكنه العائلي في ممارسة الدجل

بعد سنوات من الدجل بانتحال صفة الرقاة والصالحين، أوقفت مصالح الشرطة، لأمن دائرة تكوت، جنوب شرقي ولاية باتنة، شيخا يبلغ من العمر 65 سنة، بتهمة امتهانه السحر والشعوذة، انطلاقا من بيته، وهو شقة بإحدى عمارات مدينة تكوت ذات الغرف الأربع.

وجاءت المداهمة الأمنية، بإذن تفتيش من وكيل الجمهورية، عقب ورود معلومات عن تردد كثير من المواطنين والمواطنات على الشقة، ممهورة بشكاوى عدد من السكان، المنزعجين من كثرة تردد الغرباء، خاصة في الفترة الأخيرة أين ذاع صيت الشيخ في عدد من بلديات الولاية وحتى من خارجها.

وحجزت مصالح الشرطة خلال المداهمة، مجموعة من الكتب قدرت باثنين وثلاثين عنوانا كلها تتحدث عن السحر وطقوسه ومنها الممنوعة، إضافة إلى الإنجيل الذي يستعمله بسبب الكلام المختلف، الموجود فيه، والذي لم يتعوّد زبائن الدجل والمغفلين على سماعه، ومؤلفات قديمة مختصة في طقوس الشعوذة، وهي كتب قديمة نصح العلماء عدم امتلاكها ولا قراءتها.

وكما عثر داخل غرفة استقبال الزبائن، على مجموعتين من الطلاسم، والعقاقير والأدوية، يحتوي بعضها مادة الزرنيخ، وشعر حيواني لخنازير وضباع، بالإضافة إلى قصاصات ورقية مدوّن عليها كتابات غير مفهومة، مع أغراض أخرى، قبل أن يدوّن محضر للمشتبه فيه، تمهيدا لعملية التقديم أمام النيابة المحلية المنتظرة اليوم الاثنين بتهم الاحتيال وامتهان السحر والشعوذة.