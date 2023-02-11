توقيف مغاربة خلال تفكيك شبكة للهجرة السرية بتموشنت

من بينهم امرأة

أطاحت الجمعة عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بني صاف بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية لأمن ولاية عين تموشنت، من الإطاحة بأحد رؤوس شبكة إجرامية منظمة نشاطها عابر للحدود، مختصة في تهريب الحراقة وتنشط بالجهة الغربية للوطن، جريدة الشروق، كانت حاضرة بعين المكان، وتحصلت على معلومات تفيد بأنه تمّ توقيف 7 أشخاص من ضمنهم 4 من جنسية مغربية من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة، وحسب ما تمت إفادتنا به بعين المكان، فإن هؤلاء المغاربة انتقلوا بصفة شرعية إلى الجزائر والتحقيقات ستكشف المزيد من خبايا هذه القضية.

تفكيك هذه الجماعة الإجرامية المنظمة، جاء بعد ورود معلومات تفيد بأن عناصرها بصدد التحضير لرحلة غير شرعية نحو السواحل الاسبانية باستعمال زورق نزهة ذي محرك قوي الدفع أو كما يعرف بـ”السريع” باعتباره أسرع الزوارق في البحر، وتستغرق رحلته باتجاه شواطئ اسبانيا مدة لا تتجاوز 3 ساعات، ما يجعل منظمي هذه الرحلات يرفعون تسعيرة الرحلة إلى أكثر من 120 مليون سنتيم للحراق الواحد، كما كان حال الرحلة التي كانت عناصر الشبكة تحضر لها بعد ما جمعت مرشحين للرحلة وهم 4 أشخاص من بينهم امرأة يحملون جنسيات ووثائق هوية مغربية بعد ما دخلوا التراب الجزائري بطريقة شرعية ومكثوا به لحين موعد الرحلة المدبرة نحو اسبانيا من قبل عناصر الشبكة الإجرامية، التي يتولى كل عنصر منها القيام بمهمته على أكمل وجه، إلا أن فطنة العناصر الأمنية أجهضت الرحلة قبل انطلاقها، ومكنت من توقيف المغاربة وسائق السيارة الذي كان يتولى مهمة نقل المرشحين للرحلة، إلى جانب توقيف صاحب زورق النزهة، واللذين ينحدران من ولاية تلمسان، بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية تلمسان، حيث تمّ العثور على لوازم ومعدات للإبحار، كما تم توقيف شخص آخر كان يأوي المرشحين للرحلة، الموقوفين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و77 سنة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف للنظر في قضيتهم.