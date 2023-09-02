توقيف مغترب بفرنسا حاول تمرير أدوية مهلوسة عبر المطار

أوقفت مصالح شرطة الحدود، على مستوى مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، مؤخرا، مغتربا، في العقد الرابع من العمر، بعد ضبطه متلبسا بحيازة أدوية مهلوسة، من نوع “سيبتاكس” داخل أمتعته، في أثناء مرورها بنقطة المراقبة عبر حهاز “سكانير” وحجز كميات معتبرة من المهلوسات.

تفاصيل القضية، التي ناقشتها محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الجمعة، انطلقت من تقرير أعدته شرطة الحدود، بخصوص حجز ما يقارب 25 علبة أدوية “سوبيتاكس”، مخبأة بإحكام داخل أمتعة مسافر، يدعى “ح. ه”، حاول تمريرها وتهريبها خلال عودته إلى الجزائر قادما من فرنسا، أين جرى تحرير محضر ضبط وإيقاف في حق المتهم وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الترويج.

وكشفت محاكمة المتهم الخميس، أن الأخير تنقل إلى الجزائر لقضاء عطلة مطولة لمدة 5 أشهر، وأحضر معه كمية الأدوية المهلوسة التي اقتناها بموجب وصفة طبية حررها له طبيب معالج بفرنسا، وعند بلوغه نقطة العبور بمطار هواري بومدين الدولي، تفطن مصالح الأمن لوجود علب الأدوية بين أغراضه كما أن الوصفة الطبية التي كانت بحوزته اتضح أن الكمية غير مطابقة لما تم حجزه، بمقدار 15 قرصا إضافيا زيادة عن الأقراص المدوّنة بالوصفة الطبية.

بالمقابل، صرح المتهم “ح. هـ” بأن الكمية المضبوطة بحوزته عبارة عن برنامج علاجي وصفه له طبيب فرنسي، بغرض استهلاكه وليس بهدف ترويجها أو بيعها، وردا على أقواله صرح وكيل الجمهورية خلال استجوابه المتهم أن الكمية المحجوزة موجهة للترويج، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية بالمطارات والموانئ سبق وأن عالجت عشرات الملفات المتعلقة بتهريب هذا النوع من الأدوية، الذي يكون مصدره دول جنوب أوروبا، باعتبارها أدوية نادرة بالجزائر، قبل أن يتمس ممثل الحق العام توقيع عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.