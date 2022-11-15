-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

توقيف مغربي في ألمانيا لاتهامه بالتجسّس

الشروق أونلاين
  • 1324
  • 0
توقيف مغربي في ألمانيا لاتهامه بالتجسّس
أرشيف
الشرطة الألمانية

اعتقلت الشرطة في ألمانيا رعية مغربيا يوم الإثنين، لاتهامه بالتجسس على ناشطين في حراك الريف شمالي المغرب.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد ألقي القبض على المتهم في منطقة كولونيا، بعد تفتيش منزله، للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية.

وتشتبه النيابة الألمانية في أن المتهم كان يقوم بالتجسس على الناشطين، في الفترة ما بين أفريل 2021 ومارس 2022. وأنه “شارك معلومات عن شخص واحد على الأقل”.

وقد مثل المتهم بالعمل لصالح الاستخبارات المغربية مقابل المال، أمام المحكمة يوم الإثنين، حيث أمر القاضي بوضعه رهن الحبس الاحتياطي.

واندلع حراك منطقة الريف في المغرب عام 2016، بعد مصرع بائع للسمك سحقا داخل شاحنة قمامة، في خلال محاولته استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. هكذا كان “أول لقاء” بين رئيسي الولايات المتحدة والصين

بالفيديو.. هكذا كان “أول لقاء” بين رئيسي الولايات المتحدة والصين

تحالف بريكس: حملة تضليل تطال ملف انضمام الجزائر

تحالف بريكس: حملة تضليل تطال ملف انضمام الجزائر

إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

إيران تعتقل “عملاء” للمخابرات الفرنسية على أراضيها

السفيرة التركية تشكر الجزائر على التضامن مع بلادها

السفيرة التركية تشكر الجزائر على التضامن مع بلادها

استعدادا لترحيله من بلجيكا.. قرار جديد في حق الإمام المغربي إيكويسن

استعدادا لترحيله من بلجيكا.. قرار جديد في حق الإمام المغربي إيكويسن

رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون

رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد