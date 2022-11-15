توقيف مغربي في ألمانيا لاتهامه بالتجسّس

اعتقلت الشرطة في ألمانيا رعية مغربيا يوم الإثنين، لاتهامه بالتجسس على ناشطين في حراك الريف شمالي المغرب.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد ألقي القبض على المتهم في منطقة كولونيا، بعد تفتيش منزله، للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية.

وتشتبه النيابة الألمانية في أن المتهم كان يقوم بالتجسس على الناشطين، في الفترة ما بين أفريل 2021 ومارس 2022. وأنه “شارك معلومات عن شخص واحد على الأقل”.

وقد مثل المتهم بالعمل لصالح الاستخبارات المغربية مقابل المال، أمام المحكمة يوم الإثنين، حيث أمر القاضي بوضعه رهن الحبس الاحتياطي.

واندلع حراك منطقة الريف في المغرب عام 2016، بعد مصرع بائع للسمك سحقا داخل شاحنة قمامة، في خلال محاولته استعادة بضاعته التي صادرتها الشرطة.