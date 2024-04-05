توقيف وإحالة الرئيس المدير العام لمؤسسة “ماقرو” للتحقيق

أمر وزير التجارة، الطيب زيتوني، بإجراء تحقيق شامل في عمل وتسيير المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة ”ماقرو” بعد تسجيل تجاوزات في التسيير.

وأفاد بيان للوزارة، الخميس، أن وزير التجارة وترقية الصادرات أمر بإجراء تحقيق شامل في عمل وتسيير المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة “ماقرو “.

وتابع البيان أن القرار جاء بعد تسجيل تجاوزات في التسيير، مع توقيف وإحالة على التحقيق الرئيس المدير العام للمؤسسة وبعض الاطارات المشتبه تورطها فيما آلت إليه المؤسسة”.