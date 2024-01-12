توقيف 05 أشخاص مشتبه بهم في المضاربة بالبذور المدعمة في ولاية أم البواقي

قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف شاحنة بالطريق الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين المدعمة تم الحصول عليها من تعاونية الحبوب والبذور والبقول الجافة بعين مليلة، حسب ما نقله التلفزيون الجزائري.

حسب مصالح الدرك فقد تبين أنّ هذه الكمية من البذور قد تم بيعها من طرف الفلاح المستفيد منها مجانا إلى أشخاص آخرين عن طريق وسطاء.

ليتم توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة، وإيداعهم الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة.

حيث رفعت ضدهم جنايتي المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الأعداد لارتكاب جناية وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي.