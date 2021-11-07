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الجزائر
تسجيل 279 جريمة اقتصادية ومالية و96 معلوماتية

توقيف 11 ألف مجرم بالعاصمة خلال ثلاثة أشهر

نوارة باشوش
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توقيف 11 ألف مجرم بالعاصمة خلال ثلاثة أشهر
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أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، أزيد من 11 ألف شخص تورطوا في 12941 قضية إجرامية خلال الثلاثي الثالث من سنة، من بينهم 5379 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة، في حين قامت مصالح مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمعالجة 279 قضية.

ومن بين القضايا المعالجة حسب حصيلة أمن ولاية الجزائر، تم تسجيل 2315 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص والممتلكات، كما عالجت 3678 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، ناهيك عن تسجيل 96 قضية متعلقة بالجرائم المعلوماتية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فعالجت ذات المصالح 842 قضية تورط فيها 838 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أما في إطار مكافحة المخدرات تمّت معالجة 5106 قضية تورط فيها 15379 شخص، مع حجز 28 كلغ و5898غ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 118850 قرص مهلوس، 82.40 غرام من الكوكايين و765.9 غرام من الهروين.

وعالجت ذات المصالح 279 قضية، منها 111 تتعلق بالمخالفات ذات الطابع التجاري، أما القضايا المتبقية فتخص الجرائم المالية منها 69 قضية نصب واحتيال، 47 قضية تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية و25 قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية.

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