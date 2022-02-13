توقيف 11 شخصا أغلقوا الطريق السريع بالجزائر العاصمة خلال موكب زفاف

كشفت مصالح الدرك الوطني عن توقيف 11 شخصا تسببوا في غلق الطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا اتجاه زرالدة خلال موكب زفاف.

وأشارت مصالح الدرك في بيان لها أنه بتاريخ 04 فيفري 2022، في حدود الساعة الخامسة مساء، على مستوى الطريق السريع الغربي الرابط بين بن عكنون وزرالدة، قام بعض مستعملي الطريق باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية أثناء موكب زفاف، بالغلق الكلي للطريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا.

وأضاف البيان أن ذلك تسبب في ازدحام خانق لحركة المرور وشلل تام لها، كما قام هؤلاء السواق بمناورات خطيرة أثناء السياقة، إضافة إلى التوقف العشوائي والنزول من مركباتهم وسط الطريق وأخذ صور وفيديوهات متسببين في عرقلة حركة المرور وإعاقتها، غير مبالين بمستعملي الطريق والأخطار التي قد تنجر عن مثل هذه التصرفات.

وأوضح البيان أنه أمام هذه الأفعال المرتكبة، المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 408 من قانون العقوبات، تم إخطار الجهات القضائية المختصة وفتحت وحدات الدرك الوطني تحقيقا في القضية، وبعد استغلال المعلومات والأدلة المتوفرة لديها، تم توقيف 11 شخصا متسببا في غلق الطريق وحجز 07 مركبات و08 دراجات نارية، حيث تم هذا اليوم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.