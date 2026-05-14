توقيف 11 عنصر دعم للإرهاب وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

أسفرت الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ماي 2026، عن توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، إلى جانب تفكيك شبكات إجرامية منظمة وحجز كميات معتبرة من المخدرات والأسلحة والمعدات، فضلاً عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ مهاجرين في عرض البحر.

وحسب الحصيلة التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 56 تاجر مخدرات، مع إحباط محاولات إدخال قنطارين و52 كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم خلال العمليات ذاتها ضبط 3,2 كيلوغرام من الكوكايين و1.473.878 قرصا مهلوسا عبر مختلف النواحي العسكرية.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 124 شخصا، مع حجز 33 مركبة و122 مولدا كهربائيا و99 مطرقة ضغط، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما أسفرت العمليات عن توقيف 12 شخصا آخرين، مع ضبط مسدسين رشاشين، ومسدس آلي واحد، و9 بنادق صيد، إلى جانب حجز 60.275 لترا من الوقود و15 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير نظامية عبر السواحل الوطنية، حيث تم إنقاذ 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 251 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني خلال الفترة ذاتها، وفق الحصيلة العملياتية ذاتها.