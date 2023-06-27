توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الارهابية، خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان، وفق حصيلة أوردتها الثلاثاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أن مفارز للجيش الوطني الشعبي, نفذت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جوان 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي سلم الإرهابي المسمى “ملوكي محمد” المدعو “القعقاع” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار/ن.ع.6″.

وكان بحوزة الإرهابي الذي التحق سنة 2012 بالجماعات الإرهابية المسلحة بالساحل مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 79 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و8 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 356703 قرص مهلوس”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 322 شخصا وضبطت 55 مركبة و182 مولدا كهربائيا و59 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و178,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 26 شخصا آخرا وضبط 9 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ(84) طنا, بالإضافة إلى (190) طن من النفايات النحاسية و(11) قنطارا من مادة التبغ, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

و أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك –وفق الحصيلة — محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (135968) لتر وذلك في كل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

و من جهة أخرى, أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية كما أنقذوا (45) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف (150) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.