المتهمون كانوا يستخدمون مصطلحات مشفّرة على فايسبوك

نجحت مصالح أمن ولاية سطيف، في وضع يدها على شبكة تروج المخدرات عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، في عمليات تصنف ضمن الجريمة المعلوماتية.

وأسفرت تحركات أفراد فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق العملياتية التابعة لأمن ولاية سطيف، عن توقيف 12 شخصا وحجز 25 هاتفا نقالا كانت تستعمل في العمليات الإجرامية.

وجرى ذلك بعد عمليات بحث وتحر إلكتروني، تم بموجب إذن من النيابة يتيح للضبطية القضائية الولوج لتفتيش المنظومة المعلوماتية للهواتف في حق بعض الأشخاص الذين ثبت تسييرهم لحسابات إلكترونية مشبوهة، ولها ضلوع في ترويج المخدرات عبر الانترنيت.

وتم تتبع نشاط هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتضح بأنهم يستغلون هذا الفضاء لترويج المخدرات التي تتنوع بين الكيف المعالج وكذلك الكوكايين بالإضافة الى المؤثرات العقلية. ويكون التواصل بين المروّج والزبون عبر الفايسبوك باستعمال مصطلحات خاصة للتمويه، على أن يتلقى المروج المقابل المالي عبر الحساب البريدي، بعد أن تصل البضاعة إلى صاحبها من دون ترك أي دلائل أو قرائن تدين المتهمين من خلال تفادي ذكر الأشياء بمسمياتها.

لكن تتبع مسار الرسائل الالكترونية وتحركات أصحابها، سمحت لأعضاء فرقة مكافح الجريمة المعلوماتية بالتعرف على هوية المروجين الناشطين عبر صفحات تبدو ظاهريا عادية، لكنها في الأصل مختصة في ترويج الممنوعات، الذين تم توقيفهم وإخضاعهم للإجراءت القانونية مع إعداد ملفات جزائية ضدهم، بعد ما وجهت لهم تهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، باستغلال منظومة معلوماتية، ومن المنتظر أن تتم محاكمتهم لاحقا بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بإيداعهم يوم الخميس رهن الحبس المؤقت.