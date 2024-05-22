خلال عمليات متفرقة نفذتها وحدات الدفاع وطنيا

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة نفذتها عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ماي الجاري، حسب ما أفاد، الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش ، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 91 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 780 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 49 كيلوغراما من مادة الكوكايين و1044943 قرص مهلوس”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، أوقفت مفارز للجيش 314 شخص، وضبطت 56 مركبة، 335 مولد كهربائي، 164 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي ذات السياق، تم توقيف 35 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، 13 بندقية صيد، 71437 لتر من الوقود، 50 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و40 قنطارا من مادة التبغ، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

من جهة أخرى – يضيف ذات البيان – تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 25 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 577 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.