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الجزائر

توقيف 13 شخصا بعد إغلاق نفق واد أوشايح في حفل زفاف

الشروق أونلاين
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توقيف 13 شخصا بعد إغلاق نفق واد أوشايح في حفل زفاف
الأرشيف

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 13 شخصا كانوا ضمن موكب زفاف تسببوا في غلق الطريق وعرقلة حركة المرور على مستوى نفق وادي أوشايح بالحراش .

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، 13 شخصا وحجزت 9 مركبات ودرجات نارية في قضية غلق الطريق وعرقلة حركة المرور وإعاقتها من طرف موكب زفاف وذلك على مستوى نفق وادي أوشايح بالحراش.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. يؤكد المصدر ذاته.

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