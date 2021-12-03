توقيف 13 شخصا عرقلوا الانتخابات المحلية بولاية البويرة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، الجمعة، توقيف 13 شخص بولاية البويرة قاموا بعرقلة الانتخابات المحلية، وتقديمهم أمام الجهات القضائية أين تم ايداع 6 منهم الحبس والرقابة القضائية بحق 4 منهم فيما تم الافراج عن 3 آخرين.

وحسب بيان للدرك الوطني فإن العملية جاء ت بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على الانتخابات، باقتحام مركز انتخابي وتكسير صناديق الإقتراع واتلاف محتوياته.

وأوضح إن التحريات بيّنت أن الموقوفين تم تحريضهم على هذه الأعمال.

وحسب نفس المصدر، صدر أمر بالإيداع في حق 06 أشخاص، بجناية إتلاف، بمناسبة الإنتخابات، الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الإنتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت، نزع صندوق الإقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح وتم وضع 04 أشخاص تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج على 03 أشخاص