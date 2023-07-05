توقيف 131 شخصا حاولوا “الحرقة” خلال أسبوع واحد

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان، محاولات هجرة غير شرعية لـ 131 شخصا.

وحسب ما أفادت به الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 131 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 291 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بإن أميناس، فيما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة و التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 19 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال قنطار 1و64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 422259 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن قزام وإن أميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 300 شخصا وضبطت 17 مركبة و137 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و07,5 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 0 بنادق صيد و81710 وحدة من مختلف المشروبات و6 قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 13474 لتر بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف.