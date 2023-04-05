توقيف 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتامين الحدود الوطنية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم ضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK، خلال عملية بحث بتمنراست.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 44 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 4 قناطير و60 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 28907 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 174 شخصا وضبطت 22 مركبة و147 مولدا كهربائيا و45 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن و66 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط 10 بنادق صيد ومسدس آلي وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ66 طن وكذا 3000 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 17146 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة، فيما تم توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.