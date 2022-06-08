توقيف 145 “حراق” خلال الأسبوع الأول من جوان

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأول من شهر جوان محاولات هجرة غير شرعية لـ 145 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 145 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 31مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري 2 دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 0 قناطير و72 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 138717 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 101 شخصا وضبطت 24 مركبة و104 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 7 أشخاص وضبط 5 بنادق صيد و3000 خرطوشة و11521 وحدة من مختلف المشروبات و51,7 طن من النفايات النحاسية و30 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورقلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة والشلف والبويرة ومسيلة. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 98348 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.