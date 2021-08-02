توقيف 16 شخصا محل تبليغ بولاية الجزائر العاصمة

بعد تلقي مكالمات هاتفية عبر الخط الأخضر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 16 شخصا محل تبليغ بعدد من أمن المقاطعات الإدارية للعاصمة تم على إثرها استرجاع مسروقات مختلفة وذلك بعد تلقي مكالمات هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وكذا خط النجدة 17، حسب بيان أصدرته أمس المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أن قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر تلقت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى غاية 29 جويلية الفارط 23583 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548 وكذا خط النجدة 17، كما تم تسجيل (4) صور مجدية عبر تطبيقه “ألو” تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وكذا طلب الإرشادات والتوجيهات.

وإثر هذا – يضيف البيان – تم استرجاع المسروقات المتمثلة في مواد بناء وهاتف نقال ومبلغ مالي قدر بـ(18000) دج، بالإضافة إلى حجز (5) أسلحة بيضاء و (9) أقراص من المؤثرات العقلية وقطعة من المخدرات (القنب الهندي).

خ.م