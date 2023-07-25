توقيف 16 شخصا يشتبه في ضلوعهم بافتعال حرائق بجاية والبويرة

كشف النائب العام لمجلس قضاء بجاية، الثلاثاء، عن توقيف 14 شخصا مشتبها فيهم في إضرام النيران بغابات الولاية، مؤكدا أن المشتبه فيهم سيحاكمون أمام العدالة بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.

وفي البويرة، أعلنت نيابة الجمهورية بمحكمة الأخضرية، عن توقيف شخصين يشتبه بضلوعهما في الحرائق الأخيرة، وذكر بيان للنيابة صدر الثلاثاء، أنه على اثر اندلاع الحرائق، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية بفتح تحقيقات حول أسباب الحرائق وكشف المتسببين بها.

وأضاف المصدر أن التحريات أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية، ثم تحويل الملف على قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد.

وبولاية سكيكدة، تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه تورطهم في اندلاع الحرائق الاخيرة التي تم تسجيلها بغابات الولاية، حسبما ورد الثلاثاء في بيان صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، إبراهيم بوسالم.