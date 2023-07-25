-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف 16 شخصا يشتبه في ضلوعهم بافتعال حرائق بجاية والبويرة

فيصل. ن
  • 2728
  • 0
توقيف 16 شخصا يشتبه في ضلوعهم بافتعال حرائق بجاية والبويرة

كشف النائب العام لمجلس قضاء بجاية، الثلاثاء، عن توقيف 14 شخصا مشتبها فيهم في إضرام النيران بغابات الولاية، مؤكدا أن المشتبه فيهم سيحاكمون أمام العدالة بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.

وفي البويرة، أعلنت نيابة الجمهورية بمحكمة الأخضرية، عن توقيف شخصين يشتبه بضلوعهما في الحرائق الأخيرة، وذكر بيان للنيابة صدر الثلاثاء، أنه على اثر اندلاع الحرائق، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية بفتح تحقيقات حول أسباب الحرائق وكشف المتسببين بها.
وأضاف المصدر أن التحريات أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية، ثم تحويل الملف على قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد.
وبولاية سكيكدة، تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه تورطهم في اندلاع الحرائق الاخيرة التي تم تسجيلها بغابات الولاية، حسبما ورد الثلاثاء في بيان صادر عن النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، إبراهيم بوسالم.

مقالات ذات صلة
الحرائق طالت أجمل المناطق السياحية والوكالات تبحث عن بدائل

الحرائق طالت أجمل المناطق السياحية والوكالات تبحث عن بدائل

وزارة الصحة: كل الأدوية والمعدّات متوفرة للتكفّل بضحايا الحرائق

وزارة الصحة: كل الأدوية والمعدّات متوفرة للتكفّل بضحايا الحرائق

الفرنسيون يتحسرون على مآل مصالحهم في الجزائر

الفرنسيون يتحسرون على مآل مصالحهم في الجزائر

مناصب مجلس الأمة تفجر صراعا جديدا في الأفلان

مناصب مجلس الأمة تفجر صراعا جديدا في الأفلان

بالفيديو.. 7 وفيات و25 جريح في حادث مرور بالبيّض

بالفيديو.. 7 وفيات و25 جريح في حادث مرور بالبيّض

هذه هي الجامعات الفرنسية الـ10 الأكثر استقبالا للطلبة الأجانب

هذه هي الجامعات الفرنسية الـ10 الأكثر استقبالا للطلبة الأجانب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد