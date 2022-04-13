توقيف 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أفريل 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 16 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 9 قناطير و13 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 64 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 97370 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 56 شخصا وضبطت 12 مركبة و83 مولدا كهربائيا و53 مطرقة ضغط وجهازي 2 كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف شخصين 2 بحوزتهما بندقيتي 2 صيد بكل من تبسة والوادي.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 71311 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي، فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والمنيعة وتلمسان وإن أميناس.