توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع

أوقف عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 01 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، في حين كشفت ودمرت مفرزة مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ببومرداس.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، عبر مختلف النواحي العسكرية، (27) تاجر مخدرات وضبطت (70,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(333026) قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وبشار وجانت وتندوف، (959) شخصا وضبطت (32) مركبة و(515) مولدا كهربائيا و(295) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (83) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (14) شخصا آخر وحجز (08) بنادق صيد و(06) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بالإضافة إلى (125) قنطار من مادة التبغ و(1653) وحدة من مختلف المشروبات بكل من سطيف وعين الدفلى وبسكرة وخنشلة والوادي وعين قزام. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (14160) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل عدة محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا (69) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمختلف السواحل الوطنية، فيما تم توقيف (227) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أمناس وسوق أهراس.