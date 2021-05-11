توقيف 172 حراقا أياما قبل عيد الفطر

حسب بيان لوزارة الدفاع

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من احباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهذا قبل أيام من حلول عيد الفطر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن “الحراقة” كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وتيبازة والجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وعين تموشنت وعنابة، فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبشار وتلمسان وجانت وتبسة.

وأضاف أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بكل من أدرار وعين قزام، كشفت وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(05) مخازن ذخيرة بالإضافة إلى بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK مع (33) سلسلة ذخيرة و(2678) طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى. كما تم توقيف (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران، وكشف وتدمير (03) مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين الدفلى وبومرداس”.

و”في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (18) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، (05) قناطير و(52,5) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.

في هذا الصدد، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (09) تجار مخدرات وضبطت (05) قناطير و(47,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (09) تجار مخدرات آخرين وحجز (05) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (5471) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (245) شخصا وحجزت (28) مركبة و(120) مولدا كهربائيا و(55) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (1013) كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف (08) أشخاص وضبط (03) بنادق صيد و(05) قناطير من مادة التبغ و(53436) وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وورقلة وسطيف وأدرار والمدية والمسيلة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (74767) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار”.

احباط محاولة ادخال 8 قناطير من الكيف خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي من حجز 8 قناطير من الكيف حاولت جماعات إجرامية ادخالها من المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 04 ماي 2021 عدة عمليات.

وأوضح أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين تم كشف وتدمير (06) مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من المدية وبومرداس”.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة والقضاء على آفة الاتجار بالمخدرات فتم توقيف (12) تاجر مخدرات وحجز كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (08) قناطير و(20,5) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، تم أيضا توقيف (08) تجار مخدرات وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(08) قناطير و(01) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (04) تجار مخدرات آخرين وحجز (19,5) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (13865) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (199) شخصا وحجزت (27) مركبة و(136) مولدا كهربائيا و(81) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (268) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(27,5) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب”.

كما تم توقيف (05) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد و(6,6) قنطار من مادة التبغ و(29604) وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بشار وقسنطينة وسطيف وأم البواقي وتبسة ووهران. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (28000) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف.

وفي سياق آخر، “أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة، فيما تم توقيف (125) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وجانت وإن أمناس”.