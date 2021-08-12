توقيف 18 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 9 قناطير من الكيف المعالج

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من إلقاء القبض على 18 تاجر مخدرات وحجز كميات تجاوز 9 قناطير الكيف المعالج حاولت مجموعات إجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وجاء في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي، الخميس أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 أوت 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا”.

وأوضحت أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 9 تجار مخدرات وضبطت 9 قناطير و55 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وحجز 18 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 42295 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

في سياق آخر، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 82 شخص وضبطت 17 مركبة و86 مولدا كهربائيا و45 مطرقة ضغط و19 أجهزة للكشف عن المعادن و16 طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم حجز 38130 علبة من مادة التبغ و3568 وحدة من مختلف أنواع الخمور خلال عمليات نفذت بكل من بسكرة والوادي وإن أمناس.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب11798 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار”.

من جهة أخرى، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية على طول السواحل الوطنية لـ376 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وتلمسان وغرداية وسوق أهراس”.