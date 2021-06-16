توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (18) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”. وهذا خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 جوان 2021.

وأوضحت أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (26) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، (12) قنطار و(38,5) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (07) تجار مخدرات وضبطت (11) قنطار و(98) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات وحجز (40,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(33856) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (70) شخصا وضبطت (16) مركبة و(60) مولدا كهربائيا و(20) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط (62) قنطار من مادة التبغ و(5196) وحدة من الألعاب النارية و(1621) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وسطيف والمسيلة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (12266) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وعين ڨزام.

في سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (167) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة، فيما تم توقيف (96) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي وبشار ووهران وإن صالح وإن أمناس.