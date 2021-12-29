توقيف 19 تاجر مخدرات وحجز 15 قنطارا من “السموم المغربية”

الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع:

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 19 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ15 قنطارا من الكيف المعالج.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية، الممتدة من 22 إلى 28 ديسمبر 2021، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أوقفت 11 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ14 قنطار و56.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 08 تجار مخدرات آخرين بحوزتهم 53,5 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 96708 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 107 شخص وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة و9 مركبات و172 مولدا كهربائيا و94 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 14,4 طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 05 أشخاص آخرين وضبط مسدسين تقليديي الصنع و18 بندقية صيد و237660 علبة من مادة التبغ وطنين من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بكل من أدرار وأم البواقي وباتنة وبسكرة والأغواط والوادي وسطيف وتيبازة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ62984 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڨزام.

في سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، تمكنوا من خلالها إنقاذ 267 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي وتندوف وتلمسان.