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الجزائر
بكل من النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة

توقيف 19 شخصًا وحجز أكثر من 7 قناطير من الكيف المعالج ومؤثرات عقلية

الشروق أونلاين
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توقيف 19 شخصًا وحجز أكثر من 7 قناطير من الكيف المعالج ومؤثرات عقلية
وزارة الدفاع الوطني
جانب من العمليات

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني من تفكيك نشاط شبكات إجرامية عابرة للحدود، وحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال عمليتين منفصلتين بكل من النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن أفراد الدرك الوطني بولاية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى وولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، تمكنوا يوم الأحد 12 جويلية 2026، من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية عابرة للحدود، حيث أسفرت العملية عن توقيف 17 تاجر مخدرات وحجز 6 قناطير و35 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، إضافة إلى 1350 قرصًا مهلوسًا.

كما مكنت العملية من حجز 5 سيارات نفعية ودراجة نارية واحدة كانت تستعمل في نشاطات هذه الشبكات الإجرامية.

وفي عملية أخرى، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري ورقلة، التابع للناحية العسكرية الرابعة، من توقيف شخصين متورطين في الاتجار بالمخدرات، مع حجز قنطار من الكيف المعالج، إضافة إلى سيارة نفعية ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

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