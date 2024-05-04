توقيف 21 أجنبيا في عمليات لمحاربة الهجرة السرية

حجز مبالغ باليورو والليرة اللبنانية

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، مؤخرا، من توقيف 53 شخصا، من بينهم أجانب، بين منظمين يتزعمون شبكات مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري للمهاجرين عبر سواحل الولاية، إلى جانب حجز مبالغ مالية هامة ومعدات تستعمل في نشاط هذه الجماعات، من قوارب، محركات، صفائح بنزين وغيرها…

وبحسب ما أفادت به خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، السبت، فإن تفكيك هذه الشبكات الإجرامية الذي تم في عمليات متفرقة، جاء على إثر معلومات تم استغلالها وتكثيف التحريات بشأنها، ليفضي تتبّع نشاط وأماكن المشتبه فيهم عن طريق وضع نقاط مراقبة وتفتيش، وأيضا مداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور، مما أدى إلى توقيف 53 شخصا، من بينهم 21 أجنبيا، مع حجز 5 قوارب، 6 محركات مختلفة القوى والأحجام، 7 مركبات كانت تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بسعة إجمالية تقدّر بـ1260 لتر، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عملات مختلفة، تتمثل في 451 مليون سنتيم، 700 أورو و5 آلاف ليرة لبنانية، كما تم أيضا ضبط بوصلتين، قارورة مسيلة للدموع، جوازات سفر وهواتف نقالة.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية تكوين جمعية أشرار ضمن جماعة إجرامية منظمة، لغرض الإعداد لجناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية.