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الجزائر

توقيف 23 شخصا متهما بتحطيم قطار الحراش-زرالدة

الشروق أونلاين
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توقيف 23 شخصا متهما بتحطيم قطار الحراش-زرالدة

أوقفت فرق الدرك الوطني  23 شخصا من بينهم 11 قاصرا، إثر قيامهم برشق قطار للسكة الحديدة يعمل على خط الحراش-زرالدة.

وحسب ما أفاد به الدرك فقد تلقت الكتيبة الإقليمية لبئر مراد رايس بلاغا مفاده تعرض قطار يعمل على خط الحراش زرالدة إلى الرشق بالحجارة.

وبعد تنقل وحدات الكتيبة مدعمة بفرق الأمن والتحري، تم توقيف 23 شخصا مشتبه فيه من بينهم 11 قاصرا بثوا الرعب في نفوس المسافرين الذين كانوا على متن القطار.

المشتبه فيهم سيتم متابعتهم من أجل قضية المشاجرة في مكان عمومي، التحطيم العمدي لملك الغير، عرقلة حركة سير القطار وبث الرعب في أوساط المسافرين، حيث سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.

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