توقيف 27 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي من توقيف 27 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 ديسمبر 2021، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (27) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (20) تاجر مخدرات وأفشلت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(04) قناطير و(76) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (23) تاجر مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام من نفس المادة و(50255) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (223) أشخاص وضبطت (14) مركبة و(370) مولدا كهربائيا و(155) مطارق ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (56,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (13) شخصا آخر وحجز (15) بندقية صيد و(40) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(5530) وحدة من مختلف المشروبات بكل من باتنة وتيارت وعين تموشنت والأغواط وعين ڨزام. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (12062) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل بوهران محاولات هجرة غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (471) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وإن أمناس وتلمسان وتبسة والوادي.