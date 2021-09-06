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الجزائر

توقيف 27 مشتبه فيهم ينتمون إلى منظمة الماك بخراطة وبني ورتيلان

الشروق أونلاين
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توقيف 27 مشتبه فيهم ينتمون إلى منظمة الماك بخراطة وبني ورتيلان

قامت مصالح الأمن الوطني، بتوقيف 27 شخص مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية الماك (MAK)، بمدينتي خراطة وبني ورتيلان في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج.

وتمكنت مصالح الأمن الوطني خلال 48 ساعة الأخيرة، من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخص مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية الماك (MAK)، بمدينتي خراطة وبني ورتيلان في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج.

ولجأ أفراد المجموعة الإجرامية إلى الاعتداء والسطو على محلات المواطنين، أين تم توقيف 25 شخص على مستوى مدينة خراطة و02 ببني ورتيلان.

كما تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، مع تسجيل بالمقابل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة.

ومن خلال تفتيش مساكن المشتبه فيهم، بأمر من النيابة المختصة إقليميا، تم العثور على لواحق لألبسة عسكرية، معدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، جهاز كشف عن المعادن، أسلحة بيضاء، أختام مزورة تحمل وسم انتخب وانتخب بالوكالة ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، سجلات إدارية، رايات للمنظمة الإرهابية الماك وهواتف نقالة.

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