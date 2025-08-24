توقيف 288 شخصًا محل بحث وضبط مخدرات وأسلحة بيضاء

في عمليات شُرطية ليلية بالعاصمة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر عن توقيف 288 مشتبهًا فيهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، مع ضبط 5 كلغ من المخدرات بمختلف أنواعها، وذلك في إطار عمليات شرطية ليلية واسعة النطاق نُفذت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 16 أوت 2025 عبر المقاطعات الإدارية للعاصمة.

ووفق بيان صادر عن خلية الاتصال مساء أمس السبت، فقد أسفرت العمليات التي شملت 13 مقاطعة إدارية تم خلالها مراقبة 3834 شخصا مع تحويل 1248 مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية (492) قضية مخدرات، 110 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام، المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها.

كما شملت حصيلة التدخلات الأمنية حجز كميات معتبرة من المواد المحظورة، منها:

15453 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع.

5 كلغ من المخدرات (القنب الهندي).

298 وحدة من الألعاب النارية “فيميجان”.

116 سلاح أبيض محظور من مختلف الأحجام.

8 قوارير محلول مؤثر.

وأوضح المصدر أن العمليات شملت حجز 2896 مركبة، منها و1912 دراجة نارية، إضافة إلى وضع 426 منها بالمحشر.

وأكد البيان أن المشتبه فيهم قُدموا أمام النيابة المختصة إقليميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.