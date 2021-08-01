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الجزائر
الجريمة في تنامٍ والأجهزة الأمنية تتصدّى

توقيف 29 ألف مشتبه فيه خلال شهر واحد!

س. ع
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توقيف 29 ألف مشتبه فيه خلال شهر واحد!

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية أزيد من 25000 قضية جزائية على المستوى الوطني خلال جوان المنصرم، حسب ما أفاد به الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية خلال شهر جوان المنصرم من معالجة 25855 قضية جزائية عبر كامل التراب الوطني أفضت إلى توقيف 23836 شخص مشتبه فيه .

وذكر ذات البيان أنه من ضمن القضايا المعالجة 3443 قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات،  8509 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص و 10847 قضية تتعلق بالممتلكات.

وأضاف المصدر أنه في مجال الجرائم ذات الصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال تم تسجيل 628 قضية مقابل تسجيل 1073 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية وكذا 491 قضية تتعلق بالمساس بالآداب العامة.

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