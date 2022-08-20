توقيف 3 إرهابيين واسترجاع أسلحة رشاشة بالشلف

أفراد الدعم أضرموا النار في الغابات لحجب تحركاتهم

تمكنت، مؤخرا، مصالح قوات أفراد الجيش الوطني الشعبي بالشلف من توقيف ثلاثة إرهابيين واسترجاع ثلاثة مسدسات آلية من نوع كلاشينكوف ومجموعة من المناظر الحديثة كان يستعملها الإرهابيون في تعقب ومتابعة تحركات أفراد الجيش الوطني الشعبي على امتداد سلسلة جبال الونشريس بين ولاية الشلف عين الدفلى وتسمسيلت إلى جانب توقيف عدد معتبر من أفراد الدعم والإسناد خاصة الذين كانوا يقومون بإضرام النار في بعض الأماكن الغابية والغطاء النباتي لصرف النظر عن تحركات الإرهابيين.

عملية التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق تمت على إثر نصب كمين محكم من قبل قائد القطاع العملياتي بالشلف لتحركات أحد أخطر الإرهابيين بالمنطقة الذي التحق بالجماعات المسلحة سنة 2014 بعدما تم استدراجه بأحد أفراد الدعم والإسناد إلى وسط بلدية الكريمية بغرض التخطيط لتنفيذ عملية ضد أفراد الأمن ولدى توقفه بوسط المدينة وجد نفسه محاطا بمجموعة من أفراد الجيش بقيادة قائد القطاع العملياتي بالزى المدني.

وبعد توقيفه وإخضاعه للتحقيق أماط النقاب عن مخبأ الإرهابيين، أين تم محاصرته وتوقيف إرهابيين آخرين أحدهما أمير للمنطقة وينحدر من ضواحي منطقة حجوط التحق بالجماعات الإرهابية منذ سنة 1904 والثالث من منطقة بني بوعتاب، كما تم توقيف عدد كبير من أفراد الدعم والإسناد الذين كانوا يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية بآعالي جبال الونشريس بالمواد الغذائية والألبسة والأفرشة وكذا مدهم بالمعلومات حول تحرك أفراد الجيش الوطني، للإشارة تحكم قوات الجيش الوطني الشعبي خلال الأيام الأخيرة أعينها وقبضتها على جميع التحركات عبر الغطاء الغابي والنباتي الكثيف تحسبا للتدخل السريع وفي الوقت المناسب حال ظهور بؤر لألسنة النيران على امتداد جبال الونشريس جنوب الولاية والظهرة شمالا .