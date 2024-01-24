توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت مفارز للجيش الشعبي الوطني، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة نفذتها خلال الأسبوع الثالث من شهر جانفي.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، فقد ،نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جانفي 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة.

في حين تمكنت مفرزة أخرى من كشف وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع FN-HERSTAL وكمية من الذخيرة من عيارات مختلفة، وهذا خلال عملية بحث وتفتيش بإن ڤزام.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 86 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 94 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 96041 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 42 شخصا وضبطت 24 مركبة و100 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن و82 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 30 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد و17834 لتر من الوقود و78 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و5,5 قنطار من مادة التبغ و17176 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 912 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.