-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

توقيف 3 فتيات وحجز طلاسم وعظام و300 صورة لضحايا السحر التعطيلي بباتنة

الطاهر حليسي
  • 533
  • 0
توقيف 3 فتيات وحجز طلاسم وعظام و300 صورة لضحايا السحر التعطيلي بباتنة

أوقفت، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مروانة، 40 كلم غرب ولاية باتنة، ثلاث فتيات، في العشرينيات والثلاثينيات، من العمر، عقب اتهامهن بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وأوردت مصادر أن توقيف الفتيات ومداهمة منازلهن، تم بناء على معلومات، أفادت للاشتباه فيهن بناء على شكاوى وبلاغات مواطنين.

ووفقا، لمعلومات، فقد عثر محققو الشرطة غداة توقيفهم وتفتيش الأماكن التي يترددن عليها، على ما يناهز 300 صورة، لأشخاص من مختلف الأعمار، وعليها أثار كتابات طلسمية، وتعاويذ غريبة، من تلك المستعملة من قبل المنغمسين في هذا العالم، فيما يعرف بالمنع والربط من اكتساب الرزق والزواج والتفريق بين الأفراد، وغيرها من الأفعال المحرمة، والتي تتم بطلب من الزبائن والزبونات مقابل معلوم مالي.

وعثرت مصالح الأمن على كتب وعظام وبعض المصاحف الممزقة والمدنسة، وتعاويذ طلسمية، تم حجزها وإرفاقها بمحضر سماع المشتبه بهن، قبل تقديمهن للنيابة المحلية لدى محكمة مروانة، في غضون يوم الثلاثاء.

وشاعت في الفترة الأخيرة، مثل هذه القضايا المشينة، خاصة من خلال العثور على طلاسم وتعاويذ لا تتوانى عن استعمال العظام والثياب الخارجية والداخلية في طقوس السحر التعطيلي، في المقابر، ما يكشف عن استشراء الجهل والحقد والبغضاء في المجتمع وداخل بعض الأسر، بعد اكتشاف ممارسات من هذا النوع بين عائلات وأقارب.

مقالات ذات صلة
باحث جزائري ينتظر دعم الرئيس تبون للكشف عن ألغاز أهرامات مصر!

باحث جزائري ينتظر دعم الرئيس تبون للكشف عن ألغاز أهرامات مصر!

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

هجوم جزائري على صفحات نادي بريست بسبب بلايلي

النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

طبعة ثالثة لكتاب ستورا عن يهود الجزائر

فنانو البليدة يناشدون الوزيرة شعلال انتشالهم من التهميش

فنانو البليدة يناشدون الوزيرة شعلال انتشالهم من التهميش

تسعة أفلام جزائرية مرشحة لجائزة بوعماري فوتييه في طبعتها الخامسة

تسعة أفلام جزائرية مرشحة لجائزة بوعماري فوتييه في طبعتها الخامسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد