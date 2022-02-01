توقيف 3 فتيات وحجز طلاسم وعظام و300 صورة لضحايا السحر التعطيلي بباتنة

أوقفت، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مروانة، 40 كلم غرب ولاية باتنة، ثلاث فتيات، في العشرينيات والثلاثينيات، من العمر، عقب اتهامهن بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وأوردت مصادر أن توقيف الفتيات ومداهمة منازلهن، تم بناء على معلومات، أفادت للاشتباه فيهن بناء على شكاوى وبلاغات مواطنين.

ووفقا، لمعلومات، فقد عثر محققو الشرطة غداة توقيفهم وتفتيش الأماكن التي يترددن عليها، على ما يناهز 300 صورة، لأشخاص من مختلف الأعمار، وعليها أثار كتابات طلسمية، وتعاويذ غريبة، من تلك المستعملة من قبل المنغمسين في هذا العالم، فيما يعرف بالمنع والربط من اكتساب الرزق والزواج والتفريق بين الأفراد، وغيرها من الأفعال المحرمة، والتي تتم بطلب من الزبائن والزبونات مقابل معلوم مالي.

وعثرت مصالح الأمن على كتب وعظام وبعض المصاحف الممزقة والمدنسة، وتعاويذ طلسمية، تم حجزها وإرفاقها بمحضر سماع المشتبه بهن، قبل تقديمهن للنيابة المحلية لدى محكمة مروانة، في غضون يوم الثلاثاء.

وشاعت في الفترة الأخيرة، مثل هذه القضايا المشينة، خاصة من خلال العثور على طلاسم وتعاويذ لا تتوانى عن استعمال العظام والثياب الخارجية والداخلية في طقوس السحر التعطيلي، في المقابر، ما يكشف عن استشراء الجهل والحقد والبغضاء في المجتمع وداخل بعض الأسر، بعد اكتشاف ممارسات من هذا النوع بين عائلات وأقارب.