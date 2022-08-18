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الجزائر

توقيف 3 متهمين بحرق محاصيل زراعية “عمداً” بالطارف

الشروق أونلاين
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توقيف 3 متهمين بحرق محاصيل زراعية “عمداً” بالطارف

أوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، الخميس، ببلدية بحيرة الطيور بولاية الطارف، ثلاثة أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية موضوعة في أكوام وحزم مملوكة للغير.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أنه “بفضل الاستعلام الجيد واليقظة الدائمة لأفراد الدرك الوطني، تمت الإطاحة بـ3 أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف وتتراوح أعمارهم بين 40 و70 سنة قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية”.

وأضاف البيان أنه فور الانتهاء من التحقيق، سيقدم هؤلاء أمام الجهات القضائية المختصة.

وتبقى جهود الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف متواصلة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادة المجموعة في سبيل تحقيق الأمن والسكينة عبر كامل إقليم اختصاص المجموعة، وفق المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

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