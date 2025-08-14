توقيف 3 متّهمين بالاعتداء على مصطافين في شاطئ الإقامة بتيبازة

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة يوم الخميس، مذكرة إيداع ضد 3 متّهمين في حادثة اعتداء مجموعة من الأشخاص على متن قارب، على مصطافين في شاطئ الإقامة بحي البلج في ولاية تيبازة.

وجاء في بيان لمجلس قضاء تيبازة، أنه “على إثر تداول مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من الأشخاص على متن قارب بالاعتداء على المصطافين، تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من تحديد هوية المشتبه فيهم المقيمين بنفس الحي. الذين قاموا بالاعتداء الجسدي على العائلات، مما خلق خوف و ذعر لدى المصطافين و تعريض حياتهم للخطر”.

وأضاف بيان مجلس قضاء تيبازة أن التحريات مكّنت من توقيف 3 أشخاص، في حين بقي شخصان آخران في حالة فرار.

وبعد تقديم الأطراف أمام العدالة، تمت متابعة جميع المتّهمين بموجب طلب افتتاحي عن جنح:

إنشاء عصابة أحياء بغرض خلق جو انعدام الأمن في حيز مكاني عام، من خلال الاعتداء المعنوي و الجسدي على

الغير، وتعريض حياتهم للخطر، الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح،

حمل أسلحة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وبعد استجواب المتهمين الحاضرين، من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير مذكرة إيداع ضدهم، يضيف ذات المصدر.