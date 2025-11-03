-- -- -- / -- -- --
منشورات مشبوهة للاستثمار في "مسمّنة"

توقيف 3 متّهمين بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل في قسنطينة
ح.م
صورة للموقوفين

تمكن أمن قسنطينة من توقيف 3 متّهمين بالنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الترويج للاستثمار الوهمي في منتجات المكمّلات الغذائية.

وقائع القضية جاءت عقب رصد حساب على إنستاغرام باسم مستعار، يقوم بنشر العديد من المنشورات المشبوهة التي تروّج للاستثمار في مجال المكمّلات الغدائية (مسمّنة).

على إثر ذلك، تم فتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة المحلية. وبفضل التحريات التقنية تمكّنت مصالح الأمن من تحديد هوية مسيّر الصفحة، التي اتضح أنها تعود إلى فتاة.

هذه الأخيرة تبيّن أنها تقوم بعرض المنتجات والترويج لها عبر حسابها، بهدف النصب والاحتيال على الأشخاص. من خلال إيهامهم ببيع المنتوج المعروض، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

وتمّ توقيف المشتبه فيها رفقة شريكيها لضلوعهما في ذات الأفعال. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية، قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة قسنطينة عن قضية:

  • تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة النصب الموجّه إلى الجمهور باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
