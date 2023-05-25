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الجزائر

توقيف 3 محطات لتحلية المياه بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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توقيف 3 محطات لتحلية المياه بسبب التقلبات الجوية
ح.م

تم، الخميس، التوقيف الكلي لـ 3محطات لتحلية مياه البحر بسبب تعكر المياه، جراء التقلبات الجوية الأخيرة.

وحسب شركة المياه والتطهير فقد تسببت التقلبات الجوية المسجلة ليلة الخميس في  تعكر ملحوظ لنوعية مياه البحر، مما اضطر الشركة القائمة على استغلال محطات التحلية “زرالدة عين البنيان وشاطئ النخيل” لتوقيفها.

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيتسبب في تذبذبات على عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

  •  بلدية زرالدة كليا
  • بلدية المعالمة: (حي) 1200 مسكن عدل أحياء 2000 و 953 مسكن، حي 19، 1200، 2000 و1021 مسكن حي (18)
  •  بلدية اسطاوالي منطقة سيدي فرج
  • بلدية عين البنيان كليا.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند عودة الإنتاج على مستوى المحطات المعنية

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