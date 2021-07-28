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الجزائر
في عمليات أسبوعية ونوعية لمفارز الجيش

توقيف 31 تاجر مخدرات وحجز 273 كلغ من الحشيش المغربي

نوارة باشوش
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توقيف 31 تاجر مخدرات وحجز 273 كلغ من الحشيش المغربي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 31 تاجرا للمخدرات وضبطت 273 كيلوغرام من الكيف المعالج، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 جويلية 2021.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 8 تجار مخدرات وضبطت 273 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين وحجز 35145 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 122 شخصا وضبطت 7 مركبات و66 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط و85 كيسا من خليط الذهب الخام والحجارة بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 3 بنادق صيد و75000 علبة من مادة التبغ و1200 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي وبسكرة والجلفة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ2543 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وتلمسان والشلف والجزائر العاصمة وعنابة، فيما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي وتلمسان وتمنراست وسوق أهراس وإن أمناس وتيبازة.

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